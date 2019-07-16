اتحاد الكرة يكشف موقف لاعبي منتخب مصر بعد إقامة الكأس في فترة الأجندة الدولية

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن مصير مباريات كأس مصر للموسم الحالي، والتي تتزامن مع فترة الأجندة الدولية المقرر لها من 2 لـ10 سبتمبر المقبل.
وقال المصدر، إن لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، كانت اتفقت مع الجهاز الفني السابق للمنتخب الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على ألا يضمللفريق القومي لاعبي الأندية المشاركة في كأس مصر.
واصل، أن اللجنة قد تتفق مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب على نفس الأمر من أجل إنهاء مسابقة كأس مصر وعدم إجراء تعديلات عليها.
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