محمد عبدالغني يحتفل بعيد ميلاده الـ26 اليوم الثلاثاء

يحتفل، اليوم الثلاثاء، محمد عبدالغنى مدافع نادى الزمالك بعيد ميلاده الـ26، حيث إنه من مواليد 16 يوليوعام 1993.
انضم محمد عبدالغني للزمالك قادمًا من فريق "إف سي" مصرخلال الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي، ونجح عبد الغني في إثبات قدراته مع الزمالك وشارك في العديد من المباريات ونال ثقة المدربين والجماهير.
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