اخبار الرياضه

محمد عبدالغني يحتفل بعيد ميلاده الـ26 اليوم الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 يحتفل، اليوم الثلاثاء، محمد عبدالغنى مدافع نادى الزمالك بعيد ميلاده الـ26، حيث إنه من مواليد 16 يوليو

عام 1993.

 انضم محمد عبدالغني للزمالك قادمًا من فريق "إف سي" مصر

خلال الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي، ونجح عبد الغني في إثبات قدراته مع الزمالك وشارك في العديد من المباريات ونال ثقة المدربين والجماهير.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبدالغني يحتفل بعيد ميلاده الـ26 اليوم الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا