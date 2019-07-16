شاهد.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن قيادة حسن شحاتة لمنتخب مصر

فجر المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مفاجأة بشأن تولي حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق، قيادة الفراعنة مرة أخرى، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري. قيادة الفراعنة مرة أخرى، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري. قال عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصرى أرجو أن يختار من يعاونه بنفسه، ويعطى كافة الصلاحيات".

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