رياضة | لاعب تونس يتحدث عن مواجهة نيجيريا على برونزية الكان

تحدث محمد دراجر ظهير أيمن المنتخب التونسي عن مواجهة نسور قرطاج أمام نيجيريا المقرر لها غدا الأربعاء على ملعب السلام لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وقال دراجر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء : " حاولنا الحفاظ على حالتنا الفنية الرائعة في نصف النهائي لكننا لم نتمكن التأهل للنهائي في النهاية وهذا مؤلم للغاية".

وأضاف : "نلعب كل مباراة من أجل الانتصار وحاولنا الفوز على السنغال لكن الحظ لما يساعدنا في نصف النهائي وسنلعب لحصد المركز الثالث أمام نيجيريا غدا".

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وأكد : " تقنية فار حرمتنا من ركلة جزاء أمام السنغال في نصف النهائي وحرمنا من تعديل النتيجة لكن لا يمكنا أن نلوم الحكام لأننا أهدرنا العديد من الفرص أمام المرمى وسنلعب غدا من أجل الانتصار أمام نيجيريا لتعويض فشلنا في التأهل للنهائي ".

وشدد : " أغلقنا صفحة مباراة السنغال وسنلعب بكل جدية غدا أمام نيجيريا من أجل حصد المركز الثالث جميع اللاعبين جاهزين لمباراة الغد ولا يمكنا أن نشتكي من العامل البدني لأن نيجيريا تمر بنفس ظروفنا".

وأنهى : " هذه مشاركتي الأولى في كأس الأمم وسعيد بمشاركتي لمدة 120 دقيقة أمام السنغال واكتسبت العديد من الخبرات في تلك المشاركة وأتمنى أن تساعدني في مشواري مع فريقي بالدوري الألماني كما أرغب أن أعود للمشاركة مرة أخرى في البطولة".