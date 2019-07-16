رياضة | مدرب نسور قرطاج : نتطلع للمركز الثالث ونسيان الخسارة من السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نسور قرطاج : نتطلع للمركز الثالث ونسيان الخسارة من السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الان جريس المدير الفنى للمنتخب التونسى ان منتخب نيجيريا من المنتخبات المتميزة بالبطولة ولديه لاعبين على اعلى مستوى لذلك ستكون مباراتنا معه غدا صعبة للغاية.

واشار المدير الفنى لنسور قرطاج خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بستاد السلام ان المنتخب النيجيري يعتمد على القوة البدنية مثل اغلب المنتخبات فى افريقيا بالاضافة الى ان لاعبوه يقدمون اداء قوى ومتميز ومهارى ويلعبون بحماس شديد وبروح جماعية وهذا مانقلته للاعبينا وسنلعب المباراة بجديه شديدة.



واكد المدير الفنى حاولنا تحفيز اللاعبين بعد الحالة النفسية السيئة والاحباط التى لازمت اللاعبين عقب الخسارة الاخيرة ومن الضرورى النظر للمباراه المقبلة.



واضاف جريس ان مباراة السنغال ارهقتنا و كانت صعبة جدا ويومان غير كافيان بالنسبه لنا للحصول على الراحة الكافية الا اننا امام امر واقع وسنلعب مباراتنا المقبلة ايضا بكل قوة وهدفنا هو الفوز بالمركز الثالث.

Advertisements



واكد جريس ان الفوز بالمركز الثالث في بطولة كبيرة مثل الامم الافريقية فهذا امر جيد ويعطى دفعه كبيرة للاعبين فيما هو قادم وهذا مانسعى اليه بالتأكيد.



واشار جريس فعلنا كل شئ في مباراة السنغال الا احراز الاهداف وغاب التوفيق عنا وكان مع الفريق المنافس في الكرة التى احرزه من خلاله الهدف الوحيد.



واضاف ان اخطائنا هى من اهدت السنغال الفوز في المباراة الماضية واعتقد اننى لم امر بمثل هذه الظروف ان اشارك في بطولة ويتم احراز ثلاثة اهداف في مرمانا فهذا امر صعب للغاية.



ويلتقى منتخب تونس نيجيريا غدا فى التاسعة مساء على ستاد السلام في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة الامم الافريقية توتال ٢٠١٩