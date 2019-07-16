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رياضة | زيدان يعود إلى ريال مدريد

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عاد الفرنسي ، زين الدين زيدان ، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إلى معسكر فريقه التحضيري ، في مدينة مونتريال الكندية ، في إطار استعدادات الفريق الملكي لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد . 

وعنونت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : عاد زيدان إلى مونتريال .

وعاد زيدان إلى مونتريال بعد أن ترك معسكر الفريق يوم الأربعاء الماضي للعودة إلى إسبانيا بسبب الحالة الصحية الخطيرة لأخيه الذي توفي بعد فترة وجيزة. 

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