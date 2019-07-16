رياضة | موعد عودة بعثة الأهلي من معسكر اسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد عودة بعثة الأهلي من معسكر اسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعود إلى القاهرة اليوم الثلاثاء من إسبانيا ، بعد انتهاء معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في مدينة اليكانتي على مدار 10 أيام: استعدادا لاستئناف مباراتيه المتبقيتين في مسابقة الدوري العام أمام المقاولون العرب والزمالك.

وخاض فريق الأهلي خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسباني ونيو بورت كاونتي الإنجليزي وأوكام الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق رحلة العودة في الثالثة عصرا وتستغرق حوالي 4 ساعات ونصف لتصل إلى مطار القاهرة مساء اليوم.