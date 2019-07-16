رياضة | موعد اختبارات الناشئين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد اختبارات الناشئين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصلت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي لليوم الثالث على التوالي، اليوم الثلاثاء مواليد ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، بحضور عدد كبير من الناشئين المتقدمين للاختبارات وأولياء أمورهم.

وتقام الاختبارات تحت إشراف الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، وكابتن هشام حنفي مساعد مدير قطاع الناشئين ، والكابتن إكرامي الشحات المشرف على حراس المرمى، ومجموعة كبيرة من مدربي قطاعي الناشئين والبراعم، بالإضافة إلى لجنة طبية دائمة تتواجد باستمرار لإسعاف المصابين وإجراء الإسعافات الأولية لهم.

وكانت الاختبارات قد بدأت يوم الأحد لمواليد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ واستمرت أمس وتتواصل اليوم 16 يوليو الجاري، على أن تكون أيام الأربعاء والخميس والسبت 17-18-20 من نفس الشهر لمواليد 2008-2009-2010 .

وتم تخصيص أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 21-22-23 يوليو الجار ي موعدًا لاختبارات مواليد 2003-2004-2005 ، أما يومي الأربعاء والخميس الموافقين 24-25 يوليو الجاري فتم تخصيصهما لمواليد 2002.

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وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات امام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة الواحدة.

وتقام اليوم الثلاثاء مرحلة التصفية النهائية لمواليد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ في اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث يتم اختيار أفضل العناصر من بين اللاعبين الذين اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات التي أجريت يوم الأحد وأمس الاثنين.

وتستأنف الاختبارات غداً الأربعاء لمواليد ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و ٢٠١٠، وتستمر خلال يومي الخميس والسبت، على أن يتم تخصيص أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 21-22-23 يوليو الجار ي لاختبارات مواليد 2003-2004-2005.

أما مواليد 2002 فقد تحدد يومي الأربعاء والخميس 24-25 يوليو الجاري موعدًا لاختبارهم.

وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة الواحدة.