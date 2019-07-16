رياضة | الزمالك يستغني عن 5 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستغني عن 5 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس نادي الزمالك إنه وافق على إعارة وانتقال خمسة من لاعبيه لناديي سموحة والاتحاد السكندري.



وقال رئيس النادي، في تصريحات لموقع الزمالك الإلكتروني اليوم الثلاثا:ء "تمت الموافقة على انتقال الثنائي عماد فتحي ومحمد أشرف 'روقة' لصفوف فريق سموحة خلال الانتقالات الصيفية الحالية وذلك علي سبيل الاعارة".



وتابع: "انضم أحمد رفعت ورزاق سيسي وإسلام جمال لصفوف الاتحاد السكندري بشكل نهائي".



كما كشف رئيس الزمالك عن عقد جلسة مع مسؤولي نادى بيراميدز الخميس المقبل، لإنهاء بعض الصفقات في إطار سياسية تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة.