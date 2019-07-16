رياضة | مازيمبي يحدد سعر مهاجمه للنادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازيمبي يحدد سعر مهاجمه للنادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مسؤولو نادي مازيمبي الكونغولي علي طلب النادي الأهلي، بالتعاقد مع موليكا مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأرسل مسؤولو الفريق الكونغولي خطاب يبلغ إدارة النادي الأهلي فيه بالمبلغ المحدد للتخلي عن اللاعب و الانتقال للقلعة الحمراء.

وطلب مازيمبي 2 مليون و 300 الف دولار للاستغناء عن موليكا، فيما طلب اللاعب أن يحصل علي 700 الف دولار في اول موسم، 800 الف دولار في ثاني موسم و 900 الف دولار في الموسم الثالث.