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رياضة | تصريحات مثيرة من نجم برشلونة السابق بعد انضمامه للريال

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نجح فريق الإسباني ، في التعاقد مع النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو ، لاعب فريق برشلونة السابق ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري . 

وأطلق كوبو تصريحاته النارية ، خلال مشاركته في معسكر النادي الملكي في مدنية منتريال الكندية ، ضمن تحضيرات ريال مدريد لانطلاق الموسم الكروي الجديد . 

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و تحدث كوبو إلى تلفزيون ريال مدريد ، حيث قدم أحد الوجوه الجديدة لشرح أحاسيسه الأولى بعد الأيام الأولى من التدريب في مونتريال (كندا) رفقة لاعبو ريال مدريد . 

وقال كوبو : أنا فخور جدًا باللعب في أفضل فريق في العالم . 

وواصل : اللاعبون والمدربون ودودون للغاية وقد تمكنت من التكيف بشكل جيد للغاية ، يجب أن نستفيد من هذه الفرصة ، لكن عليك أيضًا أن تستمتع لأن هذه الفرصة ليست للجميع.

وأردف : أتعلم الكثير كلاعب وكشخص ، سواء داخل الملعب أو خارجه ، أقضي وقتًا رائعًا ، إضافة إلى ذلك ، استفسر من انطباعاته الأولية عن ريال مدريد ، وقال إنه ، قبل كل شيء ، لفت الانتباه إلى جودة جميع زملائه.

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