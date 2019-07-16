رياضة | تصريحات مثيرة من نجم برشلونة السابق بعد انضمامه للريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة من نجم برشلونة السابق بعد انضمامه للريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح فريق ريال مدريد الإسباني ، في التعاقد مع النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو ، لاعب فريق برشلونة السابق ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .
وأطلق كوبو تصريحاته النارية ، خلال مشاركته في معسكر النادي الملكي في مدنية منتريال الكندية ، ضمن تحضيرات ريال مدريد لانطلاق الموسم الكروي الجديد .
و تحدث كوبو إلى تلفزيون ريال مدريد ، حيث قدم أحد الوجوه الجديدة لشرح أحاسيسه الأولى بعد الأيام الأولى من التدريب في مونتريال (كندا) رفقة لاعبو ريال مدريد .
وقال كوبو : أنا فخور جدًا باللعب في أفضل فريق في العالم .
وأردف : أتعلم الكثير كلاعب وكشخص ، سواء داخل الملعب أو خارجه ، أقضي وقتًا رائعًا ، إضافة إلى ذلك ، استفسر من انطباعاته الأولية عن ريال مدريد ، وقال إنه ، قبل كل شيء ، لفت الانتباه إلى جودة جميع زملائه.