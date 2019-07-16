رياضة | قاهر الأهلي.. من هو أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك المنتظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاهر الأهلي.. من هو أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك المنتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الزمالك التعاقد مع أشرف بن شرقي مهاجم فريق الهلال السعودي لمدة 3 مواسم لتدعيم خط هجوم القلعة البيضاء.

من هو أشرف بن شرقي؟

يبلغ أشر شرف بن شرقي من 24 عامًا وبدأ مسيرته الكروية مع فريق المغرب الفاسي منذ موسم 2014 حتى 2016 ثم فريق الوداد المغربي حتى موسم 2018 وساهم في الفوز على الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017 بتسجيل الهدف القاتل.

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انضم أشرف بن شرقي لفريق الهلال السعودي لمدة موسمين من 2018 ولم يقدم المستوى المميز لتتم إعارته إلى لانس الفرنسي

شارك أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب لأول مرة في موسم 2017 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 كما لعب في بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018.

فاز أشرف بن شرقي مع فريق الهلال السعودي ببطولتي كأس السوبر السعودي 2018 ودوري المحترفين السعودي.

يمتاز أشرف بن شرقي بقدرته على المراوغة لمهارته العالية ويطلق عليه لقب "ديبالا المغرب" نسبة إلى ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.