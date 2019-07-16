رياضة | تقارير تكشف دور رونالدو في صفقة دي ليخت الى اليوفينتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تكشف دور رونالدو في صفقة دي ليخت الى اليوفينتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن مهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو كان له دور كبير في اقتراب مدافع أياكس ماتياس دي ليخت من اللعب لصفوف اليوفي.

وتبعاً للصحيفة البريطانية "ميرور" إن كريستيانو كان السلاح الحاسم في اختيار دي ليخت لعرض السيدة العجوز ورفض الانتقال إلى برشلونة او باريس جيرمان.

وأوضحت عدة تقارير إلى أن دي ليخت سيحضر إلى مدينة تورينو، ليخضع غدًا الأربعاء للكشف الطبي في يوفنتوس.

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وتابعت ان كلمات رونالدو لدي ليخت عقب نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية عندما حث اللاعب الهولندي على ارتداء قميص اليوفي.

ورد المدافع الهولندي على حديثه مع كريستيانو قائلًا: " في البداية لم أفهمه، ولذلك صدمت قليلاً، ثم ضحكت ولم أقل شيئًا".

وأختتمت الصحيفة أن النجم البرتغالي كان المثل الأعلى لدي ليخت عندما كان الأخير طفلًا، ولذلك أراد المدافع الهولندي أن يزامله في السيدة العجوز.