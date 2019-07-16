رياضة | ميسي يواصل الغياب عن تدريبات برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يواصل الغياب عن تدريبات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، عن تدريبات فريقه برشلونة ، في إطار تحضيرات الأخير للموسم الكروي القادم ، حيث واصل اللاعب مرافقة عائلته في العطلة بعد الانتهاء من بطولة كوبا أميركا .

ويقضي أسطورة برشلونة ، ليو ميسي ، إجازة عائلية محاطة بزوجته وأطفاله في مكان لم يتم الاعلان عنه حتي الأن .

واكدت الصحيفة على أن غياب ميسي عن تدريبات برشلونة ، بسبب استمراره في العطلة الخاصة به بعد انتهاء بطولة كوبا أميركا ، حيث طلب اللاعب الحصول على مزيد من الراحة ، وهو ما تفهمته إدارة البارسا جيدًا .

