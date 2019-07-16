رياضة | اليونايتد يصدم الإنتر في صفقة لوكاكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يصدم الإنتر في صفقة لوكاكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقدت مهمة نادي إنتر ميلان في التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تمسك اليونايتد بالقيمة المالية المرغوب فيها لبيع اللاعب.

ويرغب مانشستر يونايتد في الحصول على 80 مليون يورو وهذه القيمة غير قابلة للتفاوض من الشياطين الحمر، وهو ما يجعل مهمة النيراتزوري في التعاقد مع اللاعب معقدة.

وسافر أحد مسؤولي النادي الإيطالي للاجتماع بإدارة مانشستر يونايتد للتفاوض حول لوكاكو، ولكن جاء الرد صادما بأنه ليس لدى اليونايتد أي نية في تقليل المبلغ المالي المطلوب لبيع لوكاكو.

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ويعد لوكاكو هو الهدف الرئيسي لأنطونيو كونتي لتعزيز صفوف هجومة بداية من الموسم المقبل، ولذلك يحاول المدير الرياضي للنادي تلبية طلبات المدير الفني بكافة الطرق الممكنة.

وحاول إنتر ميلان الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسمين بقيمة 10 مليون يورو مع وجود بند أحقية الشراء، ولكن مانشستر يونايتد رفض ذلك.

وسيحاول النيراتزوري الاتجاه نحو دجيكو من أجل التعاقد معه في الانتقالات الحالية إغلاق الصفقة بصورة ناجحة قبل إنطلاق المعسكر الإعدادي في الأيام المقبلة.