رياضة | مانشستر سيتي يرفض الاستسلام في صفقة ماجواير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يرفض الاستسلام في صفقة ماجواير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض نادي مانشستر سيتي الاستسلام في سباق التعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، لاعب ليستر سيتي، والذي يخوضه في مواجهة الجار مانشستر يونايتد.

وقدم الثنائي عرض بلغت قيمته 65 مليون إسترليني ولكنه قوبل بالرفض من الثعالب التي ترغب في الحصول على 80 مليون إسترليني على أقل تقدير للموافقة على رحيل ماجواير.

وأخبر ماجواير زملاءه في الفريق أنه يرغب في الرحيل عن ليستر سيتي في الانتقالات الحالية متجها إلى أحد فريقي مانشستر لتلبية طموحاته الكروية في الموسم المقبل، وهو ما أبلغ به إدارة ليستر.

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الثعالب لا تمانع رحيل ماجواير لكن بشرط الحصول على المبلغ المالي التي ترغب فيه، وهو ما يحاول الناديين تقليله في الفترة المقبلة من خلال التفاوض والحصول على بعض التسهيلات من ليستر سيتي.

ويجهز مانشستر سيتي عرضا جديدا بزيادة ملحوظة عن العرض المالي على أمل إقناع ليستر سيتي التخلي عن مدافعهم والحصول على خدماته، لتلبية رغبة جوارديولا في تعويض رحيل كومباني.

من جانبه فإن مانشستر يونايتد هو الآخر لا يأخذ موقع المشاهد وإنما سيجهز عرض آخر لإغراء ليستر، هو ما يجعلنا أمام منافسة عنيفة بين الطرفين في الأيام المقبلة.