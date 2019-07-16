الارشيف / اخبار الرياضه

مدرب النصر يستغني عن مهاجمه بعد التعاقد مع آدم وآل عباس

0 نشر
naser 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع مدرب النصر يستغني عن مهاجمه بعد التعاقد مع آدم وآل عباس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أوشك البرتغالي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، على إعلان قراره النهائي بالاستغناء عن أحد مهاجمي الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح النصر في التعاقد مع ثنائي هجومي، في الميركاتو الصيفي، هما عبد الفتاح آدم لاعب التعاون، وصالح آل عباس نجم نجران.

Advertisements

ومن المؤكد، بحسب تقارير صحفية مقربة من نادي النصر، أن يستغني فيتوريا عن عبد الله آل سالم في الميركاتو الحالي، في ظل وجود 3 مهاجمين مميزين في نفس المركز.

ويقود عبد الرزاق حمد الله هجوم النصر، مدعوما بثنائي مميز عبد الفتاح آدم الذي تألق مع التعاون في الموسم الماضي، وآل عباس الذي يعد من العناصر الواعدة في مستقبل العالمي والكرة .

ومن جانبهم، يدرس مسؤولو النصر، بقيادة السويكت، إعادة عبد الله آل سالم إلى صفوف الفيحاء مرة أخرى، وذلك لحل أزمة دفع المستحقات المتأخرة من قيمة الصفقة التي تم التعاقد معها في يناير الماضي.

يشار إلى أن آل سالم لعب مع النصر، منذ انتقاله من الفيحاء، 9 مباريات فقط، ولم يسجل أي هدف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب النصر يستغني عن مهاجمه بعد التعاقد مع آدم وآل عباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا