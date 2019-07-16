شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف بالمستندات مطالب مازيمبي للاستغناء عن موليكا للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل وكيل الكونغولي جاكسون موليكا بالتنسيق مع مسئولي ناديه مازيمبي الكونغولي، ردا على طلب النادي الأهلي المصري التعاقد مع اللاعب وتحديد الطلبات المالية للنادي الكونغولي، وشهد العرض المقدم للقلعة الحمراء مطالبة النادي الكونغولي عن طريق وكيل اللاعب الحصول على 2 مليون و300 ألف دولار نظير منح الأهلي الاستغناء الخاص باللاعب الذي طلب أن يكون التعاقد معه لمدة ثلاث مواسم فقط وان يكون راتبه في الموسم الأول 700 ألف دولار وفي السنه الثانيه 800 ألف دولار وفي السنه الثالثه 900 ألف دولار.

وتنتظر إدارة الأهلى قرار إتحاد الكرة الأخير فى ملف عدد اللاعبين الأجانب وهل سيتم اعتبار واحد من لاعبي شمال افريقيا مصرياً أم لا ،حيث أنه فى حالة اعتماد القرار سيتم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

ومن المنتظر أن يقوم الأهلي بالرد على العرض المالي الذي تقدم به مازيمبي سواء بالإيجاب أو الرفض أو محاولة تقليل المبلغ خلال الأيام القليله المقبله خاصة وان الأهلي يبحث بشكل جدى التعاقد مع مهاجم قوي لتدعيم هجوم الفريق في ظل رغبه الاروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الاستغناء عن أحد مهاجمي الفريق الأجانب.

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موليكا 1



موليكا 2