شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ينهى القياسات البدنية للاعبين استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى فريق طلائع الجيش، من القياسات البدنية للاعبين استعداداً لإنطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد .

تستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

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وتعاقد طلائع الجيش مع6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى .

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.