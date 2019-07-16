شكرا لقرائتكم فوز منتخب شباب اليد على أستراليا فى افتتاح مبارياته بكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، بتحقيق الفوز على نظيره الأسترالى بنتيجة 44 / 17 فى إطار افتتاح مشوار كأس العالم المقام فى إسبانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

بينما يلتقى منتخب شباب اليد مع نيجيريا غدا الأربعاء، قبل أن يحصل على راحة سلبية من المباريات الخميس، على أن يلتقى السويد الجمعة وكوريا الجنوبية السبت ويختتم الدور الأول الأثنين أمام فرنسا

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وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

وخاض منتخب كرة اليد فترة إعداد قوية قبل المشاركة فى المونديال، حيث لعب دورة دولية فى السويد، وخسر فى لقائين أمام صاحب الأرض 37 / 28 ثم النرويج 26 / 25، قبل أن يفوز على الدنمارك 31 /30 قبل أن يخوض دورة دولية أخرى فى فرنسا قبل التوجه إلى استراليا مباشرة.

ويشارك المنتخب الوطنى للشباب فى مونديال إسبانيا بصفته بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب المنتخب التونسى، ويرأس بعثة مصر فى هذه البطولة مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة اليد.