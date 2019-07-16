الأهلى يسعى للتعاقد مع مساك ومهاجم خلال الانتقالات الصيفية...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن النادى يسعى للتعاقد مع مساك ومهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد النجاح فى التعاقد مع المالى اليو ديانج دفندر مولودية الجزائر، وتمديد استعارة رمضان صبحي نجم الفريق لموسم أخر من هيدرسفيلد الأنجليزي.
وكشف المصدر أن أولوية ناديه حالياً هى التعاقد مع مساك، ويعد علي جبر مدافع بيراميدز هو الأقرب للانتقال للفريق الأحمر فى الصيف بعد الإتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية مع اللاعب وناديه، فى الوقت الذي تنتظر إدارة الأهلى قرار إتحاد الكرة الأخير فى ملف عدد اللاعبين الأجانب وهل سيتم اعتبار واحد من لاعبي شمال افريقيا مصرياً أم لا حيث أنه فى حالة اعتماد القرار سيتم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.
وعًرض على الأهلى أكثر من مهاجم أجنبي خلال الفترة الماضية أبرزهم شونجا نجم أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي وزميله لورش وموليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، إلا أن قرار إتحاد الكرة الأخيرة سيحسم مسألة التعاقد مع لاعب أجنبي جديد من عدمه.
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