شكرا لقرائتكم حازم ممدوح أفضل لاعب أمام أستراليا فى كأس العالم لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس العالم لكرة لشباب كرة اليد، حازم ممدوح لاعب المنتخب الوطنى لشباب كرة اليد كأفضل لاعب فى مباراة مصر و أستراليا فى إفتتاح مشوار البطولة المقامة فى اسبانيا و التى شهدت فوز مصر بنتيجة 44 / 17 .

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يلتقى منتخب شباب اليد مع نيجيريا غدا الأربعاء، قبل أن يحصل على راحة سلبية من المباريات الخميس، على أن يلتقى السويد الجمعة وكوريا الجنوبية السبت ويختتم الدور الأول الأثنين أمام فرنسا

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.