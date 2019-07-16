شكرا لقرائتكم خبر عن حازم ممدوح أفضل لاعب فى مباراة مصر وأستراليا بمونديال شباب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل حازم ممدوح لاعب منتخب شباب كرة اليد على أفضل لاعب فى مباراة مصر وأستراليا فى افتتاح مشوار بطولة كأس العالم فى إسبانيا، التى شهدت فوز مصر بنتيجة 44 / 17.

ويلتقى منتخب شباب اليد مع نيجيريا غدا الأربعاء، قبل أن يحصل على راحة سلبية من المباريات الخميس، على أن يلتقى السويد الجمعة وكوريا الجنوبية السبت ويختتم الدور الأول الاثنين أمام فرنسا.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.