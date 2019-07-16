شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر ينشر صور من كواليس معسكر إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتشر ناصر ماهر لاعب النادى الأهلى صورة تجمعه بمخطط أحمال الفريق الأحمر إليخاندرو من معسكر الفريق فى إسبانيا المقر أن ينتهى اليوم.

كما نشر ماهر عبر صفحته الشخصية على تويتر صورة له فى حمام السباحة.

وتعود بعثة فريق الأهلى للقاهرة، اليوم الثلاثاء، قادمة من إسبانيا عقب انتهاء معسكر الفريق الخارجى الذى استمر قرابة الـ12 يوماً، خاض خلالها الفريق 3 مباريات ودية أمام فريق أوكام الإسبانى، وسوكر سمارت الإسبانى، ونيو بورت كاونتى الإنجليزى.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة غدا الأربعاء على أن يواصل بعدها الاستعداد لمواجهة لمقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل فى الجولة قبل الأخيرة من الدورى الممتاز، ووضع اليخاندرو مخطط الأحمال برنامجا بدنيا مكثفا لرفع لياقة لاعبى الفريق الفنية والبدنية، قبل مباراتى المقاولون والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام بطولة الدورى.