سوبر كورة يكشف الملفات الشائكة فى صفقات الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال النادى الأهلى يكثف مفاوضاته لضم لاعبين لتدعيم الفريق بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد النجاح فى ضم المالى اليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر والنجاح فى تمديد استعارة رمضان صبحى لمدة موسم آخر، لكن إدارة الأهلى تجد بعض الصعوبات فى التعاقد مع بعض اللاعبين وعلى رأسهم.
ويرغب البلايلى فى اللعب للأهلى، إلا أن هناك صعوبة بالغة فى مسألة انتقاله للقلعة الحمراء، بعد تلقيه عرضين رسميين من السد القطرى مقابل 5 ملايين يورو ونادى الدحيل القطرى الذى عرض 8 ملايين يورو للحصول على خدمات اللاعب المتألق، من جانبه يرفض البلايلى، حال رحيله عن الترجى، الانتقال لأى نادٍ فى الشرق الأوسط سوى الأهلى، إلا أن القيمة المالية المرتفعة تحول دون ضمه، ليفضل اللاعب الانضمام لأحد الأندية الأوروبية، وبالفعل تلقى اللاعب أكثر من عرض شفهى أوروبى عن طريق وكيل أعماله.
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