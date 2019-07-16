سوبر كورة يكشف الملفات الشائكة فى صفقات الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال النادى الأهلى يكثف مفاوضاته لضم لاعبين لتدعيم الفريق بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد النجاح فى ضم المالى اليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر والنجاح فى تمديد استعارة رمضان صبحى لمدة موسم آخر، لكن إدارة الأهلى تجد بعض الصعوبات فى التعاقد مع بعض اللاعبين وعلى رأسهم.

Advertisements قطر تعرقل ضم يوسف البلايلىتحدث مسئول أهلاوى مع الجزائرى يوسف البلايلى، نجم الترجى التونسى، لبحث انتقاله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، مستغلاً تواجده فى مصر برفقة منتخب الجزائر الذى صعد لمواجهة السنغال فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية. قطر تعرقل ضم يوسف البلايلىتحدث مسئول أهلاوى مع الجزائرى يوسف البلايلى، نجم الترجى التونسى، لبحث انتقاله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، مستغلاً تواجده فى مصر برفقة منتخب الجزائر الذى صعد لمواجهة السنغال فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية. ويرغب البلايلى فى اللعب للأهلى، إلا أن هناك صعوبة بالغة فى مسألة انتقاله للقلعة الحمراء، بعد تلقيه عرضين رسميين من السد القطرى مقابل 5 ملايين يورو ونادى الدحيل القطرى الذى عرض 8 ملايين يورو للحصول على خدمات اللاعب المتألق، من جانبه يرفض البلايلى، حال رحيله عن الترجى، الانتقال لأى نادٍ فى الشرق الأوسط سوى الأهلى، إلا أن القيمة المالية المرتفعة تحول دون ضمه، ليفضل اللاعب الانضمام لأحد الأندية الأوروبية، وبالفعل تلقى اللاعب أكثر من عرض شفهى أوروبى عن طريق وكيل أعماله. لمعرفة تفاصيل الملفات الشائكة فى صفقات الأهلى عبر سوبر كورة اضغط هنا

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