شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف بالمستندات مطالب مازيمبى للاستغناء عن موليكا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل وكيل الكونغولى جاكسون موليكا بالتنسيق مع مسئولى ناديه مازيمبى الكونغولى، ردا على طلب النادى الأهلى المصرى التعاقد مع اللاعب وتحديد الطلبات المالية للنادى الكونغولى.

وتنتظر إدارة الأهلى قرار اتحاد الكرة الأخير فى ملف عدد اللاعبين الأجانب، وهل سيتم اعتبار واحد من لاعبى شمال أفريقيا مصرياً أم لا؟ حيث إنه حال اعتماد القرار سيتم التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد.

ومن المنتظر أن يرد الأهلى على العرض المالى الذى تقدم به مازيمبى سواء بالإيجاب أو الرفض أو محاولة تقليل المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن الأهلى يبحث بشكل جدى التعاقد مع مهاجم قوي لتدعيم هجوم الفريق فى ظل رغبه الأروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الاستغناء عن أحد مهاجمى الفريق الأجانب.

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