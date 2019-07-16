مصدر بالأهلى: نسعى للتعاقد مع مساك ومهاجم فى الانتقالات الصيفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن النادى يسعى للتعاقد مع مساك ومهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد النجاح فى التعاقد مع المالى اليو ديانج دفندر مولودية الجزائر، وتمديد استعارة رمضان صبحى نجم الفريق لموسم آخر من هيدرسفيلد الإنجليزى.
وكشف المصدر أن أولوية النادى الأحمر حالياً هى التعاقد مع مساك، ويعد على جبر مدافع بيراميدز هو الأقرب للانتقال للفريق الأحمر فى الصيف بعد الاتفاق على كل التفاصيل التعاقدية مع اللاعب وناديه، فى الوقت الذى تنتظر إدارة الأهلى قرار اتحاد الكرة الأخير فى ملف عدد اللاعبين الأجانب، وهل سيتم اعتبار واحد من لاعبى شمال أفريقيا مصرياً أم لا حيث إنه حال اعتماد القرار سيتم التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد.
وعرض على الأهلى أكثر من مهاجم أجنبى خلال الفترة الماضية أبرزهم شونجا نجم أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى وزميله لورش وموليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى، إلا أن قرار اتحاد الكرة الأخيرة سيحسم مسألة التعاقد مع لاعب أجنبى جديد من عدمه.
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