رياضة | مصر تفوز على استراليا في افتتاح مشوارها بمونديال شباب اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تفوز على استراليا في افتتاح مشوارها بمونديال شباب اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخب مصر لكرة اليد تحت 21 سنة على استراليا بنتيجة 44-17 في افتتاح مواجهاته ببطولة العالم الثانية والعشرين لكرة اليد للشباب والتي تستضيفها اسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري 21-6 ، قبل أن ينهي المباراة لصالح في الشوط الثاني بنتيجة 44-17.

و يشارك في بطولة العالم 24 منتخبا، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات، على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

اسبانيا وسلوفينيا و صربيا وتونس واليابان وأمريكا.

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المجموعة الثانية:

فرنسا ومصر والسويد ونيجيريا وكوريا الجنوبية واستراليا.

المجموعة الثالثة:

البرتغال وكرواتيا والمجر والبرازيل والبحرين وكوسوفو.

المجموعة الرابعة:

ألمانيا وأيسلندا والنرويج والأرجنتين والدنمارك وشيلي.