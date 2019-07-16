رياضة | دي ليخت يبعد بوجبا عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يبعد بوجبا عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب نادي آياكس، على اعتاب الانضمام إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الحالية، بعد صراع كبير خاضه البيانكونيري ضد برشلونة للظفر بخدمات اللاعب.

انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس سيكون له تأثير كبير على مستقبل بوجبا في الموسم المقبل، حيث يعد البيانكونيري المهتم الأبرز رفقة ريال مدريد بضم اللاعب في الوقت الحالي.

ويفضل بوجبا العودة من جديد إلى البيانكونيري حيث تألق وذاع صيته وقدم مستوى رائع، ولكن ارتداء دي ليخت للأبيض والأسود سيحول دون ذلك على الأقل في الانتقالات الحالية.

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ستكلف صفقة دي ليخت خزينة البيانكونيري 75 مليون يورو كقيمة رئيسية بالإضافة إلى راتب اللاعب والذي يزيد عن 12 مليون يورو، وهو ما يجعله غير قادر على تحمل ثمن بوجبا أيضا في الميركاتو الحالي بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على 150 مليون إسترليني للموافقة على التفريط في بوجبا، وهو ما لن يستطع يوفنتوس تلبيته في الميركاتو الحالي، ليبقى طوق النجاة الوحيد للاعب الوسط الفرنسي هو ريال مدريد.

لا يختلف حال ريال مدريد كثيرا عن يوفنتوس، إذ قام بإبرام عدة صفقات تخطت حاجز 300 مليون يورو، ويسعى لبيع بعض لاعبيه حاليا حتى لا يواجه أي عقوبات حاليا في قانون اللعب المالي النظيف، وهو ما يجعله غير قادر على تلبية طلبات الشياطين الحمر المادية للتعاقد مع بوجبا.

لاعب الوسط صاحب ال26 عام انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس عام 2016 في صفقة كانت الأغلى في التاريخ آنذاك بقيمة 108 مليون إسترليني.