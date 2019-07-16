رياضة | انطلاق فترة إعداد فرق الشباب والناشئين والبراعم بنادى إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فترة إعداد فرق الشباب والناشئين والبراعم بنادى إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت فرق قطاع الناشئين بنادي إنبي بداية من هذا الأسبوع ، فترة اعداد فرق الناشئين والشباب، حيث حرص إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين على التواجد مبكراً خلال تلك الفترة وعقد اجتماعات متواصله مع مدربي النادي وكافة الأجهزة الفنية واللاعبين لتوضيح الأهداف التي سيلعب عليها فرق القطاع هذا الموسم.

وطالب محمدين من الأجهزة الفنية واللاعبين استغلال دعم مجلس الإدارة والوقف خلف القطاع لتحقيق نتائج مميزة وتقديم عروض طيبة وطالب الجميع بالظهور بشكل مشرف يليق باسم ومكانة نادى إنبي.