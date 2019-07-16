رياضة | الصفقتان الجديدتان في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقتان الجديدتان في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع مدافع ومهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد ضم المالي أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر.

وكشف مصدر داخل الأهلي بأن النادي يرغب في دعم صفوف الفريق الأول بالتعاقد مع مدافع ومهاجم بعدما نجح في ضم المالي أليو ديانج لاعب الوسط قادمًا من مولودية الجزائر.

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وأوضح أن علي جبر مدافع فريق بيراميدز هو الأقرب لتدعيم خط الدفاع الفريق الأحمر، بينما يبحث مسئولو الأهلي عن مهاجم قوي في الوقت الحالي.