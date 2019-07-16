رياضة | فيجولى : لاعبو الجزائر مصابون بالشد العصبى وهدفنا البطوله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيجولى : لاعبو الجزائر مصابون بالشد العصبى وهدفنا البطوله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سفيان فيجولى لاعب الجزائر اننا نركز فى الفتره الحاليه على علاج الشد العضلى الذى اصاب معظم اللاعبين بعد مواجهتنا لمنتخب نيجيريا.

وتابع بالفعل ارهقنا خلال المباراه ولكننا الان نستعد لمواجهة منتخب السنغال والذى لن يكون سهل بل اكثر صعوبه.

واتبع اننا سننسى فوزنا على المتافس فى دورى المجموعات لاننا نشعراننا ينقابل منتخب مختلف هدفه ان يحقق الفوز الاول بكاس الامم فى تاريخه.

واتم فيجولى اننا منتخب متميز نملك الطموح الكبير فى تحقيق البطوله التى وضعناها هدف لنا من اول مباراه خضنا فى الكان.