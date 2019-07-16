رياضة | الزمالك يفتح الباب أمام رحيل نجمه إلى تركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفتح الباب أمام رحيل نجمه إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بعض العروض التركية خلال الفترة الأخيرة تمهيدا للرحيل عن الفريق بداية من الموسم المقبل.

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وفتح الزمالك الباب أمام رحيل النقاز لقيد لاعب أجنبي جديد بدلًا منه بسبب التمسك ببقاء فرجاني ساسي وخالد بوطيب والتحفظ على بعض الأزمات السابقة للنقاز وتذبذب مستواه.

واستقر الزمالك على رحيل المغربي حميد أحداد في الموسم المقبل وإعادته للدوري المغربي على أن يتم قيد أشرف بن شرقي بدلًا منه.