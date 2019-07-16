رياضة | برشلونة يقدم عرضه الثاني لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقدم عرضه الثاني لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر محاولات نادي برشلونة لإعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، محاولا استغلال رغبة اللاعب في الرحيل.

وأبلغ نيمار المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو بأنه لا يرغب في الاستمرار مع بطل فرنسا في الموسم المقبل، مطالبا إياه بالسماح له بالعودة إلى برشلونة مرة أخرى.

ويجهز برشلونة عرضا جديدا في محاولة أخرى لضم نيمار، حيث سيعرض البلوجرانا مبلغ 130 مليون يورو مع قائمة مكونة من أربع لاعبين ليختار منهم باريس سان جيرمان لاعبين لحصول عليهما كجزأ من الصفقة.

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القائمة التي عرضها برشلونة على النادي العاصمي مكونة من فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي وسيميدو بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي.

ليوناردو قد يفكر في دراسة الأمر وتعزيز صفوف فريقه بلاعبين في مراكز تحتاج إلى التدعيم بالإضافة إلى محاولة الاتفاق على رواتب مع هؤلاء اللاعبين لا تزيد عن التي يحصل عليها نيمار منفردا لتحقيق أقصى استفادة من الصفقة.

وعاد نيمار إلى تدريبات بطل فرنسا أمس لأول مرة بعد تغيبه عدة أيام عن خوض تدريبات الفريق التحضيرية استعدادا للموسم المقبل.