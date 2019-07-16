رياضة | خالد جلال يشيد بمستوى محمد ابراهيم في معسكر الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال يشيد بمستوى محمد ابراهيم في معسكر الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مسئولو الزمالك بمستوى محمد إبراهيم لاعب الفريق بشكل كبير خلال معسكر قبرص الذي خاضه الفريق مؤخرًا، واعتبر مسئولو الزمالك أنه بمثابة المكسب الحقيقي للفريق من هذا المعسكر بعد الأداء المميز الذي قدمه ونجاحه في لفت الأنظار إليه بالإضافة إلى إلتزامه بشكل كامل داخل وخارج الملعب .

وتدخله بإعتباره أحد "كباتن" الفريق لحل أي أزمة تعترض زملائه بالفريق والاعتماد عليه عند وجود أي مشكلة والاستفادة من خبراته، وطلب مسئولو الزمالك من اللاعب باستغلال الدفعة المعنوية في المباريات المتبقية من مشوار الفريق ببطولة الدوري، وتحدث اللاعب مع خالد جلال المدير الفني للفريق وطلب الحصول على فرصته في المواجهات المقبلة ورغبته في التواجد بالتشكيلة الأساسية للفريق وعدم تكرار سيناريو الماضي والجلوس على دكة البدلاء.