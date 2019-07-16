رياضة | الزمالك يحسم مصير أيمن حفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير أيمن حفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو نادي الزمالك رحيل أيمن حفني لاعب الفريق في الموسم المقبل بعد التقارير الإيجابية التي وصلت لهم عن الحالة الفنية للاعب ووصوله إلى لياقة جيدة عقب فترة طويلة من الاستبعاد مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

وأكد خالد جلال للإدارة أن اللاعب قادر على العطاء ولديه رغبة قوية في إثبات نفسه والتحدي أمام الجميع والتأكيد أنه كان يستحق المشاركة واعتبر أن بقائه في الموسم المقبل بمثابة مكسب كبير للفريق حال استمرار بنفس الروح والدفعة المعنوية والجانب الفني وعدم تعرضه لأي إصابات لتحقيق أكبر استفادة منه داخل المستطيل الأخضر.