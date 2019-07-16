رياضة | راتب ضحم من أجل تمديد عقد دي خيا في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راتب ضحم من أجل تمديد عقد دي خيا في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء أن نادي مانشستر يونايتد أصبح قريباً من تمديد عقد دي خيا الحارس الإسباني.

وتبعاً لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن الثقة تتزايد لدى ادارة الشياطين الحمر من أجل تمديد عقد حارسهم دي خيا علماً بأن تعاقده الحالي سينتهي في صيف 2020.

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وأوضحت أن العرض الأخير من جانب مانشستر يتضمن حصول دي خيا على راتب حوالي من 350 إلى 375 ألف إسترليني أسبوعياً

وأشارت الى أن المفاوضات التي استمرت بين النادي والحارس لأكثر من عام دون جديد، اقتربت من الوصول إلى نقطة النهاية.

يذكر أن الحارس الاسباني خلال الفترة السابقة ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ويوفنتوس، لكن اليونايتد الآن متفائل ببقائه مع مانشستر يونايتد لسنوات جديدة.