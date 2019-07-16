رياضة | رسميا.. إيفرتون يتعاقد مع ديلف من مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إيفرتون يتعاقد مع ديلف من مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت تعاقده رسمياً مع اللاعب فابيان ديلف قادماً من مانشستر سيتي. ووفقاً لموقع إيفرتون الرسمي ، أكمل التوفيز توقيع اللاعب الدولي الإنجليزي فابيان ديلف من مانشستر سيتي في صفقة مدتها ثلاث سنوات حتى نهاية يونيو عام 2022.

وانضم لاعب خط الوسط ، الذي ينضم مقابل رسوم غير معلنة ، إلى ماركو سيلفا وفريقه الأول في معسكرهم التدريبي في فيربير بسويسرا.

يمكن لديلف صاحب الـ29 عاماً ، اللعب في خط الوسط وفي مركز الظهير الأيسر وكان جزءًا من فرق مانشستر سيتي الحائز على لقب البريميرليج في كل من الموسمين الماضيين.

شارك فابيان ديلف في 20 مباراة مع منتخب إنجلترا ، حيث ساعد الأسود الثلاثة لاحتلال المركز الرابع بكأس العالم 2018 في روسيا الصيف الماضي ، بالإضافة للحصول على المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية.