رياضة | برشلونة يرفض بيع ضحية جريزمان

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي آرسنال يسعى للتعاقد مع البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا جناح برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية ، تحرك نادي آرسنال بشكل رسمي وتواصل مع إدارة برشلونة وقدم له عرضًا من أجل الظفر بخدمات مالكوم.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لم يرحب بعرض آرسنال ، حيث أراد الجانرز ضم مالكوم بنظام الإعارة مع خيار الشراء في الصيف المقبل.

ويظل آرسنال مهتمًا بالتوقيع مع مالكوم ، لكن عرض المدفعجية بعيدًا عن نوايا النادي واللاعب نفسه.