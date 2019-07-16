رياضة | برشلونة يرفض بيع ضحية جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض بيع ضحية جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي آرسنال يسعى للتعاقد مع البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا جناح برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية ، تحرك نادي آرسنال بشكل رسمي وتواصل مع إدارة برشلونة وقدم له عرضًا من أجل الظفر بخدمات مالكوم.
وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لم يرحب بعرض آرسنال ، حيث أراد الجانرز ضم مالكوم بنظام الإعارة مع خيار الشراء في الصيف المقبل.
ويظل آرسنال مهتمًا بالتوقيع مع مالكوم ، لكن عرض المدفعجية بعيدًا عن نوايا النادي واللاعب نفسه.
ويراهن النادي الكتالوني على بيع مالكوم نهائيًا لأنه يحتاج إلى الأموال لتمويل المزيد من الصفقات الجديدة هذا الصيف.
تجدر الإشارة أن برشلونة وضع مالكوم على رأس قائمة المغادرين هذا الصيف ، خاصة بعد قدوم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.