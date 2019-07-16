رياضة | استبعاد أحمد المحمدي من قائمة أستون فيلا في أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد أحمد المحمدي من قائمة أستون فيلا في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا لاعبه أحمد المحمدي من قائمة الفريق للمعسكر الخاص استعدادًا للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختار دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا 25 لاعبًا للمشاركة في معسكر الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية وليس من بينهم أحمد المحمدي الذي شارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019.

Advertisements

وقرر سميث استبعاد أحمد المحمدي من قائمة أستون فيلا لمنحه فترة من الراحة عقب مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.