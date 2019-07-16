رياضة | الأهلي يخطف نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطف نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي من ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد نهاية مباراة الدوري المصري.

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ويخطط الأهلي لضم محمد إبراهيم مقابل دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بنصف مليون دولار بعدما اتفق معه على كافة التفاصيل الخاصة في راتبه مع القلعة الحمراء.

ووافقت لجنة التخطيط في الأهلي والمدير الفنى مارتن لاسارتي على ضم محمد إبراهيم وهو ما جعل المجلس يتمسك بضمه بالشرط الجزائي.