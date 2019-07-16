رياضة | برشلونة يعود إلى ظهير ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعود إلى ظهير ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير إسباني، اليوم الثلاثاء، أنَّ نادي برشلونة، عاد من أجل الحصول على خدمات الظهير لريال بيتيس، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتبعاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" ان نادي البلوجراناعاد من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر لبيتيس، جونيور فيربو، لكن بمقابل مادي أقل من المطلوب.

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وكان ريال بيتيس يطلب قبل ذلك 30 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، ولكن ادارة البرسا تنوي إدخال لاعبه الشاب خوان ميراندا ضمن الصفقة.

ويعد الظهير الأيسر من أكثر المراكز التي تحتاج إلى دعم في برشلونة، وذلك بسبب أن قائمة البرسا لا تضم سوى جوردي ألبا.

يُذكر أنَّ البراسا تعاقد أكثر من صفقة رائعة، وقد ضم لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، والمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان والحارس البرازيلي نيتو.