رياضة | جريزمان يحرم نيمار من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يحرم نيمار من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الصحفي البرازيلي مارسيلو بيشلير على أسئلة متابعيه على حسابه الشخصي على إنستجرام حول سوق برشلونة وآخر المستجدات بشأن مستقبل نيمار جونيور.

ونشر الصحفي بصحيفة Esporte Interativo البرازيلية مارسيلو بيشلير ، ستوري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام قائلاً: عملية نيمار وبرشلونة معقدة ، برشلونة يريد نيمار، وباريس يريد البيع، برشلونة ليس لديه المال الكافي، وباريس سان جيرمان لا يريد أن يخسر المال، لكن نيمار لا يزال متفائل، أما في البارسا ليسوا متفائلين، الباريس ليس لديهم طموح عالي وأقدامهم على الأرض.

وبسؤاله ، هل هناك فرصة لنيمار للذهاب إلى ريال مدريد؟ ، أجاب مارسيلو بيشلير: الآن الريال خارج المنافسة، زيدان لا يرى أن نيمار أولوية، لكن لا زال هناك 45 يوم لإنتهاء السوق وكل شيء قد يتغير، لكن الريال لا ينوي ملاحقة البرازيلي.

وبسؤاله ، هل سيؤثر توقيع جريزمان على التعاقد مع نيمار؟ ، أجاب مارسيلو بيشلير: عندما ذهب برشلونة إلى نيمار كان قد أتفق مع جريزمان فعلاً ، إنفاق 120 مليون يورو أمر مزعج ولكن النادي يعلم بالفعل بأن قدوم جريزمان سيكون بهذه الطريقة.