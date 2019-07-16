شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز: أشكر مصر على حسن التنظيم وهدفنا الفوز ببطولة أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رياض محرز، نجم هجوم المنتخب الجزائري، إن هدف فريقه هو الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا.

وأوضح «محرز»، في تصريحات للموقع الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019: «أشكر مصر على حسن التنظيم.. الأجواء رائعة والتنظيم والملاعب على أعلى مستوى».

وشدد «محرز» على رغبة أعضاء الفريق بالكامل في إسعاد الشعب الجزائري وتحقيق اللقب.

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وأضاف: «دعنا لا نخدع أنفسنا، لا أعرف ما ينتظرنا في المستقبل، بالتأكيد نطمح للوصول لأبعد نقطة, بعد تخطي عقبة نيجيريا والوصول للمباراة النهائية نريد الفوز باللقب».

وانتقل اللاعب للحديث عن مدربه الإسباني في مانشستر سيتي، بيب جوارديولا قائلًا: «جوارديولا مدرب رائع، هو مدرب على أعلى مستوى، يهتم دائما بكل التفاصيل وجميع اللاعبين يستفيدون منه ويتحسنون كثيرًا معه».

واختتم نجم سيتي تصريحاته بالتأكيد على رغبته في تقديم موسم جديد مميز مع السماوي والمنافسة على كافة البطولات والفوز بكل شيء مع الفريق.