شكرا لقرائتكم خبر عن «معلول»: الضغوط سبب خروج مصر من أمم افريقيا.. وسنهدي الدوري لجماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي، بمعسكر الفريق المقام في إليكانتي الإسبانية.

وقال «معلول»، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء: «معسكر الأهلي في إسبانيا ممتاز من فندق وملاعب تدريب والطقس قريب من مصر ومعسكر يليق بالنادي الأهلي».

وأضاف: «نركز في مواجهة المقاولون العرب وهدفنا حصد الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري».

وأوضح: «وصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز وسوف ننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب».

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وتابع: «أبادل الجمهور نفس الشعور وليس أي لاعب يستطيع ارتداء فانلة الأهلي وأتمني أن نكون عند حسن ظن الجماهير».

وقال: «المنتخب المصري تعرض لضعوط كثيرة في أمم إفريقيا بسبب إقامة البطولة على أرضه وكان يستطيع تقديم أداء أفضل، وإن شاء الله يعود لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة».

وأضاف: «جمهور الأهلي ساندني بشكل كبير عقب كأس العالم 2018 بعد تقديم مستوي ضعيف مع منتخب تونس، وإن شاء الله نهديهم الدوري».

وأوضح: «قضيت فترة كبيرة 6 سنوات مع منتخب تونس ولعبت مع جميع المدربين، وأحترم وجهة نظر والجهاز الفني باستبعادي من أمم إفريقيا وكنت أتمني تأهل نسور قرطاج للنهائي».

ووجه معلول رسالة لجماهير الأهلي قائلًا: «أبادل الجماهير نفس الشعور والأحاسيس وأحب جمهور الأهلي رغم قصر المدة التي قضيتها، وإن شاء الله نهديهم بطولة الدوري يوم 28 يوليو، وسنكون موجودين في جميع البطولات في الموسم المقبل».