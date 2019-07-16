«معلول»: الضغوط سبب خروج مصر من أمم افريقيا.. وسنهدي الدوري لجماهير الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي، بمعسكر الفريق المقام في إليكانتي الإسبانية.
وقال «معلول»، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء: «معسكر الأهلي في إسبانيا ممتاز من فندق وملاعب تدريب والطقس قريب من مصر ومعسكر يليق بالنادي الأهلي».
وأضاف: «نركز في مواجهة المقاولون العرب وهدفنا حصد الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري».
وأوضح: «وصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز وسوف ننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب».
وتابع: «أبادل الجمهور نفس الشعور وليس أي لاعب يستطيع ارتداء فانلة الأهلي وأتمني أن نكون عند حسن ظن الجماهير».
وقال: «المنتخب المصري تعرض لضعوط كثيرة في أمم إفريقيا بسبب إقامة البطولة على أرضه وكان يستطيع تقديم أداء أفضل، وإن شاء الله يعود لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة».
وأضاف: «جمهور الأهلي ساندني بشكل كبير عقب كأس العالم 2018 بعد تقديم مستوي ضعيف مع منتخب تونس، وإن شاء الله نهديهم الدوري».
وأوضح: «قضيت فترة كبيرة 6 سنوات مع منتخب تونس ولعبت مع جميع المدربين، وأحترم وجهة نظر والجهاز الفني باستبعادي من أمم إفريقيا وكنت أتمني تأهل نسور قرطاج للنهائي».
ووجه معلول رسالة لجماهير الأهلي قائلًا: «أبادل الجماهير نفس الشعور والأحاسيس وأحب جمهور الأهلي رغم قصر المدة التي قضيتها، وإن شاء الله نهديهم بطولة الدوري يوم 28 يوليو، وسنكون موجودين في جميع البطولات في الموسم المقبل».
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