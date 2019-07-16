شكرا لقرائتكم محمد عبد الغنى يحتفل بعيد ميلاده الـ26... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحل اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد اللاعب محمد عبد الغنى مدافع نادى الزمالك الحالى الـ 26 اليوم ، حيث أنه من مواليد 16 يوليو عام 1993 .
و نجح عبد الغنى فى خطف قلوب الجماهير البيضاء هذا الموسم فى ظل تألقه فى خط الدفاع منذ قدومه من إلى الفريق الأبيض .
و خاض عبد الغنى مع الفريق الأبيض معسكر قبرص إستعدادا لإستكمال مباريات حسم الدورى أمام الجونة و الإسماعيلى و الأهلى .
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