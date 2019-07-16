شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم يدخل صفوف الراحلين عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، دائرة المرشحين للراحلين عن صفوف الفريق الأبيض فى الصيف القادم، خاصة وأن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجديد حيث يحق له الرحيل عن النادى بشكل حر فى شهر يناير المقبل.

ويسعى مسئولو النادى الأبيض لتسويقه خلال الفترة الجارية من أجل الاستفادة بعائد مادى من وراء ذلك، خاصة أن اللاعب أيضًا يبحث عن عروض خارجية للرحيل عن قلعة ميت عقبة، بجانب رفض مسئولى الزمالك تلويح وكيل أعماله بامتلاكه عرض من النادى الأهلى.

Advertisements

الزمالك يسعى لضم عدة صفقات لتدعيم صفوفه فى فترة الانتقالات اليفية المقبلة منهم محمد عواد حارس الاسماعيلى وإمام عاشور لاعب حرس الحدود ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز وطارق طه لاعب الاسماعيلي .