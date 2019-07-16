شكرا لقرائتكم المقاصة يخوض ودية درجة ثانية استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أحد فرق الدرجة الثانية وديًا ، الخميس المقبل، وذلك ضمن ختام معسكره الأول المقام حالياً على أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي

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وأكد الجهاز الفنى للمقاصة مدير شئون اللاعبين بفريق مصر المقاصة، أن اللاعبين يخوضون التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، وتعتمد الفترة الصباحية على تدريبات بدنية تحت اشرف مخطط الأحمال الفرنسي، فيما تعتمد الفترة المسائية على الجمل الفنية التدريب بالكرة تحت اشراف الجهاز الفني للفريق.

كان مصر المقاصة قد نجح في ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد اسلام جابر لاعب الفريق الفيومي إلى المقاصة بعد انتهاء فترة اعارته إلى الداخلية .