شكرا لقرائتكم فرج عامر يؤكد تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، تولى حسن شحاتة نجم الزمالك الأسبق المسئولية الفنية لمنتخب مصر خلفا للمكسيسى خافير أجيرى. وهنأ فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حسن شحاته نجم الزمالك الأسبق عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، لتوليه مسئولية الإدارة الفنية للمنتخب الوطني. ودون عامر تهنئة لحسن شحاته بتولي الإدارة الفنية للمنتخب :" مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصري ارجو ان يختار من يعاونه بنفسه ، ويعطي كافة الصلاحيات". Advertisements كان المنتخب الوطني قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر بعد الخسارة في دور الـ 16 بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا، حيث تمت إقالة خافير أجيري مدرب المنتخب السابق عقب الاخفاق الأفريقي.

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