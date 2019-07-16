شكرا لقرائتكم سموحة يقدم شكوى ضد اللاعب محمد طلعت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، بتقديم شكوى ضد اللاعب محمد طلعت، لاعب الفريق السكندري السابق إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

ودون عامر عبر حسابه الشخصي على تويتر: سموحة يستعد لتقديم شكوي في اللاعب محمد طلعت ويطالبة بكامل قيمة التعاقد الذي تم بينة وبين سموحة في يناير الماضي واستلامة الدفعة المقدمة .

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أضاف : لن يتنازل سموحة عن الحصول علي كامل حقوقة طبقا للتعاقد اسوة بما حدث مع لاعب معروف العام الماضي.

ويشارك محمد طلعت مع فريق المقاولون العرب في الوقت الحالي، حيث استقر مهاجم الأهلي السابق في قلعة ذئاب الجبل.